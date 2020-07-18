الكاظمي يصل زرباطية لـ”فرض الهيبة”،، ومستشار البارزاني يسخر من “صولة المنافذ”: معابر كردستان لنا برسم الدستور

2020/07/18 | 10:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: علق مستشار رئيس اقليم كردستان على الحملة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية في منافذ وسط وجنوب البلاد بأنها جاءت لـ”التغطية على السرقات”.وقال الصحفي كفاح محمود في رد على تغريدة تتحدث عن مصور رئيس الورزراء مصطفى الكاظمي، وقال ان “منافذ الاقليم تحت سيطرة القانون وحكومة الاقليم ومؤسساتها، والدستور يمنح الاقليم صلاحية ذلك”.اخوي […]

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