التربية تحدد أماكن إجراء امتحانات السادس الاعدادي

2020/07/18 | 10:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وجهت وزارة التربية اللجنة الدائمة للامتحانات كتاباً رسمياً الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسماح لطلبة الدراسة الاعدادية باداء الامتحانات العامة للدور الاول للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في ابنية الجامعات والكليات والمعاهد .

وبين المكتب الاعلامي لوزير التربية ، ان معالي ...

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