بالتفاصيل،، القبض على قتلة لاجئ سوري حاول الدفاع عن امرأة في تركيا

2020/07/18 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لاقت جريمة قتل شاب سوري بالسلاح الأبيض على يد تجار أتراك تعرضوا لكرامة اللاجئين السوريين، استنكارا واسعا في أوساط الجالية السورية والعربية عامة في تركيا، فيما اعتقلت الشرطة القتلة.ووفق والد الضحية وصفحات التواصل الاجتماعي، فإن هذا الشاب دفع حياته ثمنا لدفاعه المستميت عن كرامة بلده وأهله ومواطنيه في بلد اللجوء.وفي […]

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