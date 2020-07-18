نائب سوري لـ”المعلومة”: بغداد ودمشق سيكبحان جماح التدخل التركي

2020/07/18 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكد عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار ، السبت ، أن سوريا والعراق وحلف المقاومة لن يدخروا جهدا في كبح جماح التدخل التركي الأمريكي الصهيوني السافر، لافتا الى أن الشعبين الشقيقين قد تجاوزا سياسة خديعة التهديد الأمريكي الإسرائيلي.وقال جوخدار في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لن نسمح لهؤلاء بتحقيق اهدافهم مهما كلف ذلك من […]

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