2020/07/18 | 10:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا في العالم: الإصابات تتجاوز الـ 14 مليون...والوفيات تلامس الـ 600 ألف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 10:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في العالم: الإصابات تتجاوز الـ 14 مليون...والوفيات تلامس الـ 600 ألف) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في العالم: الإصابات تتجاوز الـ 14 مليون...والوفيات تلامس الـ 600 ألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).