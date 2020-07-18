روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بكورونا

2020/07/18 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أنه تلقى تقريرا من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إن "30 إلى 35 مليون مواطن إيراني آخر معرضون للإصابة بالفيروس وفقا للتقرير".

واضاف الرئيس الإيراني أن "500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض".

وأشار إلى أنه "خلال الـ150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي نحو 200 ألف مصاب، محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، و"علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي".

وحسب البيانات الرسمية، فإن إيران سجلت حتى الآن نحو 270 ألف إصابة بفيروس كورونا و13791 حالة وفاة.

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بغداد اليوم- متابعة

أكدت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الحماية التي يحصل عليها المتعافي من الإصابة بكورونا كافية، أو أنه يمكن أن يصاب مرة أخرى.

وذكرت فان كيرخوف، في مؤتمر صحفي، أن "هن

بغداد الييوم- متابعة

أعلن باحثون في سنغافورة، أنهم اكتشفوا أجساما مضادة تهاجم فيروس كورونا عبر أربعة أماكن، وتحيده تماما.

جاء ذلك استنادا إلى نتائج توصل لها علماء من المركز الوطني للأمراض المعدية ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث بسنغافورة.

بغداد اليوم- بغداد

أكدتْ دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، السبت (18 تموز 2020)، أنّ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بالتعايش مع فيروس كورونا تم اتخاذها بسبب الاعباء الاقتصادية الكبيرة على البلاد.

وقال مدير عام دائرة وعضو خلية الازمة،

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