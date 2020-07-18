التربية تحدد أماكن إجراء امتحانات السادس الاعدادي

2020/07/18 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدت وزارة التربية، السبت (18 تموز 2020)، الجامعات والكليات والمعاهد، مكانا لاجراء الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية.

ووجهت الوزارة كتابا رسميا إلى وزارة التعليم العالي، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، يتضمن "السماح لطلبة الدراسة الاعدادية باداء الامتحانات العامة للدور الاول للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في ابنية الجامعات والكليات والمعاهد" .

وبحسب الكتاب فأن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على مقترح التربية واوعز الى كافة الجامعات باداء امتحانات المرحلة الاعدادية في ابنيتها وذلك للحفاظ على قوة الامتحانات العامة ورصانتها وسهولة ادارتها لانجاح سير تلك الامتحانات".

وبين أن "الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية ستبدء في يوم السبت الموافق 8/8/2020 وتستمر لغاية يوم السبت الموافق 29/8/2020".

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، الحالة الجوية لمناطق البلاد الوسطى والشمالية والجنوبية، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون حاراً مشمساً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، حصلت عليه (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصناعة، السبت (18 تموز 2020)، تجهيز محافظة ذي قار بـ 7 طن من غاز الاوكسجين الطبي لرفد مستشفيات المحافظة .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة للصناعات الفولاذية جهزت محافظة ذي قار بـ

بغداد اليوم- بغداد

وجَّهتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الأهلية بالسماح للطلبة بالدخول إلى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات بغض النظر عن دفعهم أجور الأقساط الدراسية، وتأجيل دفع الأقساط إلى حين تسليم النتائج أو إلى

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