توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم العراق

2020/07/18 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، الحالة الجوية لمناطق البلاد الوسطى والشمالية والجنوبية، فيما أشارت إلى أن الطقس سيكون حاراً مشمساً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، حصلت عليه (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون مشمساً حاراً، ولا تغيير في درجات الحرارة، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة".

وأضافت، أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها مشمس وحار، ولا تغيير بدرجات الحرارة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".

وأشارت إلى أن "طقس المنطقة الجنوبية سيكون مشمساً حاراً، ولا تغيير بدرجات الحرارة، بينما الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة".

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بغداد اليوم- بغداد

حدت وزارة التربية، السبت (18 تموز 2020)، الجامعات والكليات والمعاهد، مكانا لاجراء الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية.

ووجهت الوزارة كتابا رسميا إلى وزارة التعليم العالي، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، يتضمن "ال

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصناعة، السبت (18 تموز 2020)، تجهيز محافظة ذي قار بـ 7 طن من غاز الاوكسجين الطبي لرفد مستشفيات المحافظة .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة للصناعات الفولاذية جهزت محافظة ذي قار بـ

بغداد اليوم- بغداد

وجَّهتْ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الأهلية بالسماح للطلبة بالدخول إلى الصفوف الالكترونية لأداء الامتحانات بغض النظر عن دفعهم أجور الأقساط الدراسية، وتأجيل دفع الأقساط إلى حين تسليم النتائج أو إلى

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