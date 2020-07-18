اجراءات صارمة تتخذها صحة العراق تزامنا مع الافتتاح الجزئي

2020/07/18 | 10:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، عن إجراءات صارمة سترافق الافتتاح الجزئي في البلاد....

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