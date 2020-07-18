الحكومة العراقية تبدأ بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين

2020/07/18 | 10:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصرف مستمر في التزاماته المالية تجاه المواطنين والمتعلقة بصرف الأموال والمستحقات الأخرى - صورة ارشيفية

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