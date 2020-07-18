2020/07/18 | 10:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبات بإنجاز معاملات المحالين على التقاعد في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 10:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبات بإنجاز معاملات المحالين على التقاعد في الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبات بإنجاز معاملات المحالين على التقاعد في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).