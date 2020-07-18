عضو بالأمن النيابية: 6 آلاف مقاتل من حشد الدفاع بدون رواتب منذ 6 سنوات

2020/07/18 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (18 تموز 2020)، وجود أكثر من 6 آلاف مقاتل من حشد وزارة الدفاع بدون رواتب منذ 6 سنوات.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحقيقة التي ربما لا يعلمها الكثيرون في ديالى، هي وجود حشد عشائري يضم أكثر من 6 الاف مقاتل، منتشرين على وزارة الدفاع، ومنتشرين في 9 مناطق في المحافظة، أبرزها شمال المقدادية، والعظيم، وشوهاني، والصفرة، وبهرز، وهم بدون رواتب أو أي دعم تسليحي منذ 6 سنوات متواصلة".

وأضاف، أن "المقاتلين يمسكون مناطق مهمة، ويدعمون العمليات العسكرية، ولديهم شهداء وجرحى دون أي يكون هناك أي دعم لهم، سواء كان الدعم رواتب أو تسليح، على الرغم من دورها الامني المهم في دعم الاستقرار".

وتواجه محافظة ديالى بعض التحديات الأمنية، حيث يطالها بين فترةٍ وأخرى هجمات متكررة لعناصر تنظيم داعش تستهدف عدداً من المواطنين والقوات الأمنية الماسكة الأراضي بمختلف صنوفها.

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