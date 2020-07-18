السعودية تلاحق مسؤول تمويل عشائر المناطق الغربية في العراق

2020/07/18 | 11:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، بأن السلطات السعودية تلاحق اللواء السابق في وزارة الداخلية السعودي، سعد الجبري المسؤول عن ملف تمويل العشائر السنية في العراق، مبينة ان الجبري هرب من السعودية وبحوزته نحو 11 مليار دولار.وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ أنّ أحد المقرّبين من اللواء السابق في وزارة الداخلية السعودية، […]

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