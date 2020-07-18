أرقام مخيفة.. أكثر من ربع الشعب الإيراني مصاب بكورونا ونصف المتبقي على الطريق!

2020/07/18 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن إصابة أكثر من ربع الشعب بفيروس كورونا، فيما رجح إصابة نصف المتبقين الآخرين.ويبلغ عدد سكان إيران أكثر من 80 مليون مواطنا بحسب إحصائية في عام 2018.الأرقام الرسمية ان عدد مصابي كورونا في العالم حوالي 14 مليون شخص،لكن المدهش أرقام أخرى مثل ما […]

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