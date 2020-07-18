2020/07/18 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نواب في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز “إس-400”.وقال عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري آدم كينزينغر، أحد معدي الوثيقة: “قام اليوم، ممثلو آدم كينسينغر، وأبيجيل سبانبرغر … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس الامريكي يقدم مشروع عقوبات على تركيا بسبب منظومة إس-400) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس الامريكي يقدم مشروع عقوبات على تركيا بسبب منظومة إس-400) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).