2020/07/18 | 11:07 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري: قوة عسكرية ستصل قريباً لمسك منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري: قوة عسكرية ستصل قريباً لمسك منفذ زرباطية
الشمري:...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري: قوة عسكرية ستصل قريباً لمسك منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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