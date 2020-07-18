2020/07/18 | 11:07 - المصدر: سومر نيوز

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نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري: قوة عسكرية ستصل قريباً لمسك منفذ زرباطية

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