فرنسا تدعم العراق بـ 300 ألف يورو لمواجهة كورونا

2020/07/18 | 11:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، عن تخصيص الحكومة الفرنسية 300 ألف يورو، (أكثر من 330 ألف دولار أمريكي) الى الحكومة العراقية، لدعمها بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت البعثة في بيان، إن هذا المبلغ سيستخدم لشراء أجهزة تنفس اصطناعي، لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا في مستشفى البصرة التعليمي جنوبي العراق.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيقف لودريان بحث خلال زيارته العاصمة العراقية بغداد، الخميس 16 تموز الحالي، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملف مواجهة جائحة كورونا، والاستفادة من التجربة الفرنسية والخبرات التي تكونت في مواجهة هذا التحدي العالمي.

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