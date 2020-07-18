إعادة تقييم المجوهرات: إنقاذ وإعادة استخدام العناصر المعمارية

2020/07/18 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصر جديد في الأنثروبوسين في محاولة لإنقاذ وإعادة استخدام العناصر المعمارية

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