2020/07/18 | 11:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

كتب د.محمد ابو النواعير ردا على النائب فائق الشيخ علي بعدما ظهر في لقاء تلفزيوني اساء فيه للعراق واعتبره مثل النعال من دون السنة!.

نص الرد:

طبعا الحديث الذي نقله هذا المعتوه، هو حديث مبتور عن تكملته، بحيث يمكن له ان يعبره على السفهاء والتافهين والحمقى والجهلاء بتأريخ دينهم وأحدا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. رد على فائق الشيخ علي .. بعد ان قال ان "العراق بلا سُنّة مايسوى نعال" !") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. رد على فائق الشيخ علي .. بعد ان قال ان "العراق بلا سُنّة مايسوى نعال" !") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).