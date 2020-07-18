الشمري: قوة من العمليات المشتركة ستصل قريباً لمسك منفذ زرباطية

2020/07/18 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري اليوم السبت، أن قوة من قيادة العمليات المشتركة ستصل قريباً إلى منفذ زرباطية الحدودي.

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