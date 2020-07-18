2020/07/18 | 11:26 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم توافق على أداء الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية في أبنيتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توافق على أداء الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية في أبنيتها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توافق على أداء الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية في أبنيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).