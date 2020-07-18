نائب: حكومة كردستان تسيطر على جميع منافذ الإقليم ولا نعلم حجم وارداتها وأين تذهب

2020/07/18 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، السبت (18 تموز 2020)، رئيس الوزراء، بفرض السيطرة الكاملة على منافذ إقليم كردستان، مؤكداً أن السلطة الاتحادية لا تسيطر عليها منذ 2003.

وقال البعيجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على الكاظمي ان يفرض سيطرته الكاملة على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان كما حصل بالمنافذ في بقية المحافظات التي زارها وفرض هيبة الدولة فيها وطرد العصابات التي كانت متواجدة فيها".

وأضاف، ان "القانون والدستور يؤكد ان تتم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية الموجودة بالبلد ومن ضمنها اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر على جميع المنافذ".

وتابع البيعيجي: "اننا جميعا نعلم عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية داخل الاقليم وحكومة كردستان هي من تسيطر عليها وتتحكم بواردتها ولا نعلم حجم هذه الواردات والى اين تذهب منذ 2003".

وأكد ان "اقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق ونأمل من الكاظمي ان يتعامل مع اقليم كردستان كما تعامل مع بقية المحافظات الاخرى التي تتواجد فيها المنافذ الحدودية وفرض سيطرة الحكومة فيها خصوصا وان هنالك العديد من المنافذ في اقليم كردستان تتحكم بها حكومة الاقليم وحدها ولا نعلم اين تذهب وارداتها".

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