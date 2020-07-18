ملعب الميناء الدولي يدخل مرحلة الانهاءات التكميلية

2020/07/18 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دخل ملعب الميناء الاولمبي سعة 30 الف متفرج في مدينة البصرة مرحلة الانهاءات في الاعمال التكميلية الضرورية، بعد اعادة العمل اليه مرة اخرى، وتواصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع الدائرة الهندسية والشركة المنفذة للمشروع من اجل اكماله على افضل صورة.





ولخص تقرير دائرة المهندس المقيم في بيان تلقته (بغداد اليوم): اهم الاعمال التي نفذت الاسبوع المنصرم وتضمنت "استمرار اعمال الميكانيك والصحيات واكمال نصب المنهولات المطرية بصورة تامة حول الملعب مع البدء باعمال التاسيسات الصحية لمجمع الخدمات والحمامات الخدمية العامة خارج الملعب ودفن المقتربات بالحصى المتدرج وتنفيذ اعمال مد السقالات فوق المدرجات تمهيدا لسحب كابلات الهيكل".





واضاف:" وفيما يتعلق بالابنية الداخلية وصلت اعمال الانهاءات للارضيات الى مراحل متقدمة بعد سد الفرغات بمواد خاصة بالارضيات مع تركيب نموذج البورسلان ميكانيك لواجهة قطاع vip وتصفير الارضيات بصبة سكريد تمهيدا لصبغها بمادة الايبوكسي ، وشهدت بناية التدريب وقاعاتها الداخلية اكمال اعمال الانهاءات ومد انابيب البزل وربطها بالمنهولات الخاصة ".

جدير بالذكر ان التقرير الاخير لدائرة المهندس المقيم الذي سلم لوزير الشباب والرياضة يوضح وصول الملعب الى مراحل متقدمة من العمل في مجال التشطيب والانهاءات التكميلية ايذانا بقرب الانتهاء رسميا من ثاني تحفة معمارية رياضية تنجزها وزارة الشباب والرياضة في مدينة البصرة الفيحاء.

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بغداد اليوم/ متابعة

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وذكر ال

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