2020/07/18 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة المنافذ الحدودية وقائد عمليات بغداد يزوران منفذي الشيب وزرباطية الحدوديين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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