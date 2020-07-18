رجال الإطفاء يخمدون حريق

2020/07/18 | 11:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الحريق إلى احتراق ستة كرفانات للنازحين بالكامل فضلاً عن تضرر أربعة كرفانات لم تعد تصلح لسكن النازحين

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