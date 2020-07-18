بعد منافذ ديالى والبصرة.. الجيش العراقي يفرض سيطرته على

2020/07/18 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن عزمها إرسال قوة عسكرية قريباً إلى منفذ زرباطية الحدودي مع ايران في محافظة واسط، للسيطرة عليه اسوة بمنافذ ديالى والبصرة.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري في تصريحات لوسائل اعلام حكومية، أدلى بها عقب زيارته منفذ زرباطية الحدودي في واسط، إن "إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون، وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية، وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد".

وأضاف الشمري أن "الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المكان، وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة، لوصول قوة من قيادة العمليات المشتركة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمسك المنافذ الحدودية من قبل العمليات المشتركة والقضاء على الفساد".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم السبت، الى منفذ زرباطية الحدودي.

وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي قد نشرت قوات الجيش في منافذ حدودية بمحافظتي البصرة وديالى، في مسعى لاحتواء الفساد المستشري على نطاق واسع فيها.

يشار الى ان قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها.

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إنتقاد نيابي لقرارات حكومية واتهام لـ"لجنة الصحة والسلامة" بعدم المهنية

شفق نيوز/ انتقد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، معتبرا قراراتها متناقضة وتبين مدى التخبط في إدارة الأزمة الصحية في العراق.

وقال المحمداوي في بيان صحفي، "لقد اشرنا سابقا ونؤكد حاليا أن هذه اللجنة يشوبها الكثير من عدم المهنية ولاسيما بعد إٕضافة عدد من المستشارين من خارج المنظومة الصحية وعدم الأخذ براي مستشاري الأوبئة في وزارة الصحة مما أثر سلبا على قرارات اللجنة وابتعد بها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا".

واضاف ان "القرارات الأخيرة تبين مدى التناقض في إدارة الأزمة فمن جهة تعلن الجهات الصحية ارتفاعا في معدل عدد إصابات كورونا الجديدة في العراق ومن جهة ثانية تقرر اللجنة رفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا وهذا بحد ذاته كاشف عن أزمة داخل اللجنة ".

وتابع أن "العراق في المركز الثاني بعدد الوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط بعد جمهورية مصر العربية مما يدل على أن البلد ما يزال في مرحلة ذروة التفشي الوبائي ولم تسعى هذه اللجنة للعمل على وضع خطط صحية مناسبة لتقليل نسبة الوفيات وإيجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع فيما قراراتها تتناسب مع مرحلة تنازل الاصابات و السيطرة على الوباء وهذا لم يحصل إلى الآن".

وأشار المحمداوي الى أن "التناقض واضح في تأكيدها منع التجمعات و اقفال للعيادات الطبية الخاصة ولكن من جهة اخرى تسهيل فتح المولات التجارية التي تعد من أهم اماكن التجمع المغلقة والتي قد تزيد من عدد الاصابات".

واكد ان "الحكومة إلى الآن تقوم بفتح أماكن جديدة ومستشفيات مؤقتة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا مما يدل على اكتضاض المستشفيات بالمصابين فكيف تقرر اتخاذ قرارات ذات طبيعة انفتاحية كاملة ".

وحذر المحمداوي من "قرار فتح المنافذ الحدودية و فتح المطارات امام حركة المسافرين"، لافتا الى أن "وزارة الصحة اللبنانية اشرت (١١) حالة من المسافرين العراقيين على متن رحلة جوية من بغداد إلى بيروت وذلك يبين ضعف الامكانيات التشخيصية في المطارات العراقية".

ودعا الى "إعادة النظر في هذه القرارات والابتعاد عن الطابع السياسي فيما يخص إجراءات الصحة العامة وتشكيل لجنة من خبراء الصحة لتقييم أداء الوضع الوبائي".

واقترح المحمداوي "زيادة الفحوصات الطبية للمواطنين للكشف عن حالات الإصابة من عدمها فإلى الان لم يصل عدد الفحوصات إلى ٨٠٠ الف فحص للعينات منذ تفشي الوباء إلى منتصف تموز الجاري وهو مايعادل تقريبا أقل من ٢ ٪ من عدد سكان العراق وهذه نسبة منخفضة جدا مقارنة بدول الجوار".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اول امس الخميس، فتح حظر التجوال كلياً بعد عيد الأضحى، فيما وجهت بتقليص حظر التجوال من التاسعة والنصف مساءً لغاية السادسة صباحاً.

كما قررت اللجنة إعادة فتح المولات مع الالتزام بالشروط الوقائية وفتح المطارات بدءاً من الثالث والعشرين من الشهر الجاري، اضافة الى فتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام التبادل التجاري

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