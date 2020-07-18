نائب ينتقد قرارات لجنة الصحة والسلامة بشان التعامل مع جائحة كورونا

2020/07/18 | 11:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، معتبرا قراراتها متناقضة وتبين مدى التخبط في إدارة الأزمة الصحية في العراق.وقال المحمداوي في بيان تلقته “تقدم” ” لقد اشرنا سابقا ونؤكد حاليا أن هذه اللجنة يشوبها الكثير من عدم المهنية ولاسيما بعد إضافة عدد من المستشارين من خارج المنظومة الصحية وعدم …

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