روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بكورونا

2020/07/18 | 11:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت، أنه تلقى تقريرا من وزارة الصحة يتضمن تقديرات بإصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا.وأضاف روحاني أن 30 إلى 35 مليون مواطن إيراني آخر معرضون للإصابة بالفيروس وفقا للتقرير.وذكر الرئيس الإيراني أن 500 من بين كل ألف مصاب بالعدوى في البلاد لا تظهر لديهم أعراض المرض.وأشار روحاني إلى أنه خلال الـ150 يوما الماضية من تفشي الوباء استقبلت المشافي نحو 200 ألف مصاب، محذرا من أن هذا العدد قد يتضاعف خلال الفترة المقبلة، و"علينا أن نكون مستعدين للأسوأ في المشافي".وأكد روحاني أن البلاد تعيش الموجة الثانية من تفشي كورونا، معتبرا أنها ناجمة عن "انتهاء خوف المواطنين من الفيروس".وقال روحاني إن إيران لم تصل بعد إلى المناعة الجماعية ولا بد من تعاون الجميع من أجل قطع سلسلة تفشي الفيروس، مؤكدا أن الوسيلة الأكثر تأثيرا للحد من تفشي الفيروس ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحد من التجمعات.وسلط روحاني الضوء على طريقة تسلل فيروس كورونا إلى إيران، مشيرا إلى أنه حسب التقارير دخل الفيروس مدينة قم عبر تجار جاؤوا من مدينة ووهان الصينية، بينما دخل محافظة كيلان عبر طلاب ولاعبين رياضيين كانوا في ووهان.وحسب البيانات الرسمية، فإن إيران سجلت حتى الآن نحو 270 ألف إصابة بفيروس كورونا و13791 حالة وفاة.

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