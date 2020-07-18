العمليات المشتركة: قوة عسكرية ستصل لمسك منفذ زرباطية

2020/07/18 | 11:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الفريق عبد الأمير الشمري، السبت، أن قوة من قيادة العمليات المشتركة ستصل قريباً إلى منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت وكالة الأنباء العراقية ، أن"الشمري وخلال زيارته منفذ زرباطية الحدودي ،أشار إلى أن إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون ،وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية ،وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد".وأضاف الشمري أن"الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المكان ،وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة لوصول قوة من قيادة العمليات المشتركة في الأيام القليلة المقبلة ،وذلك لمسك المنافذ الحدودية من قبل العمليات المشتركة والقضاء على الفساد".وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة ،بالتنسيق مع هيأة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة ،وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها.

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