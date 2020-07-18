“لا تخرجوا وقت الظهيرة”،، خبير طقس عراقي يحذر من مستويات الاشعة فوق البنفسجية و8 محافظات تلامس 50 درجة

2020/07/18 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشف المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة صادق عطيه، اليوم السبت، عن تسجيل مستويات عالية جدا لمؤشر الأشعة فوق البنفسجية في أجواء العراق وقت الظهيرة.وقال عطيه، في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن “مؤشر الاشعة فوق البنفسجية UV في اجواء العراق وقت الظهيرة يسجل مستويات عالية جدا بسبب زيادة الاشعاع الشمسي […]

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