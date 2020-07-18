صدمة في الهند: الكشف عن إصابة نجمات ونجوم بوليوود بفيروس كورونا

2020/07/18 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت تقارير صحفية هندية ان نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي باتشان، إلى المستشفى عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.وتتلقى راي العلاج في مستشفى نانافاتي في مومباي، وفقا لوكالة أنباء أيشان نيوز إنترناشونال، كما نقلت أرادهيا، ابنة نجمة بوليوود، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا […]

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