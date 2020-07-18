2020/07/18 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تنشر منصة “يس عراق” اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية اليوم السبت18 تموز 2020: بغداد – بورصة الكفاح 123,400 السعر في الصيرفات ( تقريبي) 123,000 124,000 —-————— النجف 123,500 ————— البصرة 123,400 —————- الموصل 123,600 ————— السليمانية 123,750 —————- ميسان 123,500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي لليوم السبت 18 تموز) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي لليوم السبت 18 تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).