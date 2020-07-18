فيدال عن خسارة الليجا: مازال لدينا دوري أبطال أوروبا

2020/07/18 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه التشيلي أرتورو فيدال، رسالة تحفيزية لفريقه برشلونة الإسباني، بعد خسارة لقب الليجا.وكتب فيدال عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، ” يوم أمس كان يوماً حزينًا، فقدنا دوريًا مذهلًا وتركنا صورة لا تعبر عن نادينا الجميل”.وأضاف مشيرًا إلى المنافسة في دوري أبطال أوروبا: “ولكن هذا لا ينتهي هنا، والمنافسة […]

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