2020/07/18 | 12:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ والعمليات المشتركة يمهدان لوصول قوة امنية لحماية منفذ زرباطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/18 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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