محافظة عراقية تقرُّ بعودة أسر لعناصر داعش بعد

2020/07/18 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت محافظة صلاح الدين اليوم السبت حقيقة عودة اسر عناصر داعش الى مناطق سكناها رداً على الدعوات الرافضة لعودتهم في عموم مناطق المحافظة.

وقال النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمت البلداوي في ايضاح لوكالة شفق نيوز، ان "ملف النازحين يُدار بمهنية ودقة امنية واستخبارية عالية الى جانب المصالحات العشائرية التي حسمت خلافات العودة في اغلب المناطق الساخنة امنياً".

واكد البلداوي ان 90% من نازحي المحافظة عادوا الى مناطق سكناهم بعد حسم المتعلقات الامنية والخلافات العشائرية لبعض الاسر، فيما لازال 10% لم يعودوا الى مناطق سكناهم لدواعٍ خدميةٍ او خلافاتٍ وثأراتٍ عشائريةٍ، وان العمل جارٍ بين الشرائح المجتمعية لإعادتهم الى مناطقهم.

واقر المسؤول المحلي بعودة بعض اسر الدواعش وفقا اليات تضمنت البراءة من ذويهم المنخرطين بصفوف التنظيم بشكل رسمي، والعودة بضمانة كفيل رسمي من مختاري المناطق او رؤساء العشائر، لافتاً الى ان الكثير من نساء الدواعش اكملن اجراءات الطلاق من ازواجهن بشكل رسمي لضمان العودة والعيش بأمان واستقرار.

واضاف البلداوي، ان "ادارة المحافظة بمختلف اجهزتها الامنية تحكم السيطرة على ملف النازحين وبرقابة استخبارية صارمة على جميع عوائل وذوي الدواعش، مستبعداً "أي تأثيرات سلبية لتلك الأسر التي عادت وفق الاطر القانونية على الوضع الامني في عموم المناطق".

واعرب نواب ومسؤولون في صلاح الدين خلال الفترات الماضية عن رفضهم الشديد لعودة اسر عناصر داعش الى مناطق سكناهم خشية التعاون المعلوماتي وعودة الانحدار الامني الى المناطق المحررة والمستقرة امنيا، فيما كشف اخرون عن عودة عشوائية لعوائل الدواعش بغياب التدقيق الامني والاستخباري المعتمد.

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