الإعمار والخدمات النيابية: جهات نافذة أفشلت مشروع الشركة الوطنية للاتصالات

2020/07/18 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت عضو لجنة الاعمار والخدمات النيابية شيماء علي التميمي، بعض الجهات السياسية النافذة بإفشال مشروع الشركة الوطنية للاتصالات.

وأوضحت التميمي في تصريح، أن هنالك إصرارا سياسيا واضحا لمنع تأسيس شركة وطنية ومحاسبة الشركات او استحصال المبالغ التي بذمتها للحكومة العراقية والتي تقدر بمليارات الدولارات، فالتمسك بهذه الشركات الرديئة في خدماتها يعود بعض منها لملكية لسياسيين وجهات متنفذة في الدولة.

وأضافت، أن الشركات الاجنبية يسودها الغموض والفساد في كثير من عقودها والتي لم تراع المصلحة العامة للمواطن ولم يستفد منها البلد طوال السنين السابقة على مستوى الفرد والدولة.

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