روحاني: تقرير وزارة الصحة يؤكد إصابة 25 مليون إيراني بكورونا

2020/07/18 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، تلقيه تقريرا من وزارة الصحة يتضمن إصابة خمسة وعشرين مليون إيراني بفيروس كورونا.

وقال روحاني في تصريح، إن ما بين ثلاثين إلى خمسة وثلاثين مليون مواطن إيراني معرضون للإصابة بالفيروس وفقا لتقارير وزارة الصحة، مشيرا إلى أن خمسمئة من بين كل ألف مصاب بالعدوى لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض.

وحذر روحاني من تزايد أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، داعيا مستشفيات البلاد الى الاستعداد للأسوأ.

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