تقرير بريطاني: أميركا تضغط لربط العراق بشبكة الكهرباء مع الخليج

2020/07/18 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست اي البريطانية، أن الولايات المتحدة تضغط لدفع العراق لربط شبكته الكهربائية بدول الخليج من خلال الاشادة بالصفقة التي تربط العراق بست دول خليجية وخططها لزيادة إمدادات الكهرباء في العراق بشكل كبير في الوقت الذي تعالج فيه النقص.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الاتفاقية جارية […]

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