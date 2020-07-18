تقرير: تركيا أرسلت نحو 3800 مرتزق سوري إلى ليبيا

2020/07/18 | 12:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد… جاء في تقرير للبنتاغون أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.وقال التقرير الخاص بعمليات محاربة الإرهاب في إفريقيا للبنتاغون، الذي نقلت وكالة “أسوشيتد برس” مقتطفات منه، إن تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب […]

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