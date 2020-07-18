قائد عمليات غرب نينوى يروي المواقف البطولية للشهيد الخزرجي

2020/07/18 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار استشهاد العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي آمر لواء المشاة/59 فرقة المشاة السادسة في الجيش العراقي

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