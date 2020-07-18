إيران تعلن إصابة 90 موظفاً في مترو طهران بفيروس كورونا

2020/07/18 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت شركة تشغيل قطار الأنفاق في العاصمة الإيرانية طهران، السبت (18 تموز 2020)، إصابة 90 موظفاً ف...





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