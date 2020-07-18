مشاريع قوانين عنصرية على جدول أعمال الكنيست الاسرائيلي لضم المستوطنات الى دولة الاحتلال - مديحه الأعرج

2020/07/18 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 11/7/2020- 17/7/2020إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي سياق سياسة الضم الاستيطانية ، التي تسعى حكومة الاحتلال الى فرضها على الضفة الغربية قدم ما يسمى لوبي " أرض إسرائيل " مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية ، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات .



وكان مركز حزب الليكود الحاكم ......





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