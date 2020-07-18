جائحة كورونا والنظام السياسي - جواد الديوان

2020/07/18 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان عواقب مهمة وغير متوقعة تنتج عن الازمات الكبيرة، فمثلا الركود الاقتصادي الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي ادى الى انعزالية الدول والافكار القومية والفاشية والحرب العالمية الثانية.



ولكنه قدم الولايات المتحدة الامريكية قوة عظمى، وانهى عهد الاستعمار.



ونتج عن حادثة 11 أيلول 2001 فشلين امريكيين (العراق وافغانستان)، وصعود ايران وانماط جديدة من الاسلام الراديكالي او العنيف.



وسيكتب المؤرخون مستقبلا عن اثار ......





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