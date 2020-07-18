2020/07/18 | 12:31 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السبت , ان تجديد عقود شركات الهاتف النقال مضرة كبيرة للخزينة ومخالف لقوانين منح الرخص للشركات, مطالبا حكومة الكاظمي يإلغاء تجديد العقود التي ابرمتها مؤخرا بما يتلائم ومصلحة العراق العليا .
وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]
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اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السبت , ان تجديد عقود شركات الهاتف النقال مضرة كبيرة للخزينة ومخالف لقوانين منح الرخص للشركات, مطالبا حكومة الكاظمي يإلغاء تجديد العقود التي ابرمتها مؤخرا بما يتلائم ومصلحة العراق العليا .
وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : تجديد رخص الهاتف النقال سيضر كثيرا بخزينة الدولة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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