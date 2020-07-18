2020/07/18 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السبت , ان تجديد عقود شركات الهاتف النقال مضرة كبيرة للخزينة ومخالف لقوانين منح الرخص للشركات, مطالبا حكومة الكاظمي يإلغاء تجديد العقود التي ابرمتها مؤخرا بما يتلائم ومصلحة العراق العليا .وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : تجديد رخص الهاتف النقال سيضر كثيرا بخزينة الدولة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : تجديد رخص الهاتف النقال سيضر كثيرا بخزينة الدولة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).