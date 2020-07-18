الصين: أمريكا فقدت عقلها وأخلاقها تماما

2020/07/18 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد… أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن “الولايات المتحدة فقدت عقلها وأية أخلاق وثقة”.ووفقا له: “أمريكا لا تتحمل مسؤولياتها تجاه الآخرين وتستخدم الوباء لتشويه سمعة البلدان الأخرى و”إلقاء اللوم على الآخرين”.وأشار وانغ يي، أن الولايات المتحدة ليس لها أي حدود ولا […]

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