2020/07/18 | 12:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، السبت، قوة عسكرية رادعة ستصل منفذ الشيب الحدودي لفرض هيبة الدولة خلال الأيام المقبلة.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “الايام المقبلة ستشهد وصول قوة عسكرية رادعة لفرض هيبة الدولة داخل منفذ الشيب الحدودي”.ومن جانبه اكد مدير المنافذ عمر الوائلي انه “تم افتتاح منفذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال أيام..



قوة عسكرية رادعة ستصل منفذ الشيب لفرض هيبة الدولة وكالة تقدم الاخبارية.

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