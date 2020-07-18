لأول مرة منذ بدء الجائحة.. إحصائية تظهر تسارعاً كبيراً في انتشار الوباء: مليون إصابة بكورونا في 4 أيام

2020/07/18 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى مليون حالة في أربعة أيام فقط، لأول مرة منذ انتشار الجائحة.وأظهر إحصاء لـ”رويترز” بالاعتماد على تقارير حكومية أن عدد الإصابات بكورونا تجاوز 14 مليون حالة يوم أمس الجمعة، فيما ارتفعت الحالات لمليون حالة في أقل من 100 ساعة.عدد الإصابات بفيروس #كورونا على […]

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