الحشد الشعبي يطهر اطراف بحيرة حمرين شمال شرق ديالى

2020/07/18 | 12:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالىطهرت قوة من اللواء 110 بالحشد الشعبي، السبت، أطراف بحيرة حمرين وتل سليمة والطبج واطراف قرية المعدان في شمال شرق ديالى.وذكر إعلام الحشد، في بيان، إن "قوة من اللواء 110 ضمن قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية أمنية في اطراف بحيرة حمرين وتل سليمة والطبج واطراف قرية المعدان في شمال شرق ديالى".وأضاف، أنه "تم تطهيرها بالكامل".

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