هيئة المنافذ تكشف تفاصيل زيارة زرباطية

2020/07/18 | 12:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، تفاصيل زيارة رئيسها عمر الوائلي، ونائب قائد العمليات المشتركة لمنفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.وذكرت الهيئة، في بيان، إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي وبصحبته الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة تفقدا منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط والاجتماع بقيادة المنفذ الحدودي للاطلاع على الإجراءات المتخذة لاستقبال الإسناد لتعزيز الواقع الامني في المنفذ، تمهيدا لوصول قوة أمنية ساندة تعمل على حماية المنفذ الحدودي من التدخلات الخارجية ومنع التجاوزات على الحرم الجمركي ومحاربة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام".وأضافت، أن "هذه الزيارة تأتي استكمالاً لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنفذ مندلي وسفوان والموانئ البحرية في محافظة البصرة، لاتخاذ إجراءات أمنية صارمة لفرض هيبة الدولة في كل المنافذ الحدودية والحفاظ على إيراداتها من الهدر والتجاوز على مقدرات الدولة".

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