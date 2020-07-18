صحة ديالى تنعى ثالث ضحايا” الجيش الابيض” بفيروس كورونا

2020/07/18 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن وفاة ثالث ضحايا الجيش الابيض بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/المعلومة/،ان” دائرة صحة ديالى تنعى الممرض علي احمد بريسم المنسوب الى مركز صحي قضاء بلدروز(30كم شرق بعقوبة) والذي توفي في ساعة متاخرة من مساء يوم امس بعد ايام على اصابته بفيروس […]

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